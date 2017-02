Prosegue questo pomeriggio la 24esima giornata di Serie A. Quattro le partite in programma alle 15: oltre a Inter-Empoli, tocca al Palermo - alla ricerca di punti per continuare a inseguire il sogno salvezza - contro l'Atalanta di Gasperini che invece vuole continuare a volare in zona Europa. Al Mapei Stadium, invece, scendono in campo il Sassuolo di Eusebio Di Francesco, reduce da tre vittore nelle ultime quattro partite, e il Chievo di Rolando Maran, imbattuto nelle ultime due. Proverà a rialzarsi, invece, il Torino di Sinisa Mihajlovic, ancora a secco di vittorie nel 2017, contro il Pescara fanalino di coda.



Alle 18 è invece in programma la sfida di Marassi tra la Sampdoria di Marco Giampaolo, che arriva dalla vittoria di San Siro sul Milan, e il Bologna di Roberto Donadoni, chiamato alla riscossa dopo l'1-7 subito dal Napoli e la sconfitta - in 9 contro 11 - coi rossoneri. Chiude Cagliari-Juventus alle 20.45, in attesa del Monday Night tra Lazio e Milan.