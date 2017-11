Continua la 13esima giornata di Serie A, in programma sette partite. Dopo gli anticipi Roma-Lazio e Napoli-Milan apre la domenica il lunch match tra Crotone e il primo Genoa di Ballardini, in una sfida che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza. Alle 15 sono in programma cinque partite: oltre alla Juventus, di scena a Genova contro la Sampdoria, sempre vittoriosa in casa in questa stagione, in campo la Fiorentina contro la Spal dell'ex Semplici, ex allenatore della Primavera viola. Completano il pomeriggio Torino-Chievo, Udinese-Cagliari e Benevento-Sassuolo, con i padroni di casa a caccia del primo punto in Serie A. In serata Inter-Udinese, chiude il 13esimo turno il posticipo di lunedì Verona-Bologna.