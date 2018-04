Oggi, con calcio d'inizio alle ore 18.30, si giocano tre recuperi di campionato in Serie A. La giornata rinviata lo scorso 4 marzo per la tragica scomparsa di Astori. La Fiorentina torna a Udine, dove al minuto 13 (come il suo numero di maglia) tutto il pubblico lo ricorda con un lungo applauso.

Alla stessa ora scendono in campo le due squadre genovesi: la Sampdoria a Bergamo contro l'Atalanta, mentre il Genoa gioca in casa col Cagliari.