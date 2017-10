Dopo gli anticipi del sabato, si gioca oggi buona parte dell'ottava giornata di Serie A. Si parte come sempre con la sfida delle 12.30 con la Fiorentina dell'ex Thereau che affronta un'Udinese che ancora non ha trovato la sua dimensione lontano dalla Dacia Arena. Alle 15 sono in programma cinque partite: dopo 49 anni si rivede nella massima serie il derby emiliano tra Bologna e Spal, il Sassuolo attende il Chievo mentre l'Atalanta è di scena a Genova contro la Sampdoria, che in casa ha vinto le ultime due.



Alla stessa ora il Genoa, a Cagliari per salvare la panchina di Juric, e il Torino, senza Belotti, che fa visita al Crotone, a caccia di punti salvezza. Chiude la domenica il derby di Milano, l'ultima sfida della giornata è in programma domani al Bentegodi tra Verona e Benevento.