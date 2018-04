Archiviati i due anticipi di ieri, con il successo netto della Roma sul Chievo e la clamorosa rimonta nel finale della Juventus sull'Inter, prosegue il 35esimo turno di Serie A. Nel lunch match delle 12.30, Crotone e Sassuolo vanno a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. Reduce dal successo in rimonta sul campo dell'Udinese, la formazione di Zenga cerca continuità di risultati per allontanarsi dalla zona calda. Periodo positivo anche per gli emiliani allenati da Iachini, che arrivano da due vittorie di fila contro Verona e Fiorentina.



Restando nelle sabbie mobili della classifica, alle 15 Verona e Spal si sfida al Bentegodi: in palio punti pesantissimi per continuare a sperare. Igor Tudor debutta sulla panchina dell'Udinese sul campo del Benevento, retrocesso matematicamente nell'ultimo turno nonostante il successo storico a San Siro contro il Milan. La Sampdoria, reduce dal pesante ko (4-0) sul campo della Lazio, ospita il Cagliari, mentre in zona Europa League l'Atalanta cerca il terzo successo di fila per mantenere il sesto posto e restare davanti al Milan, impegnato sul campo del Bologna.