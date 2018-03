Prosegue la 27esima giornata di Serie A, aperta ieri da Spal-Bologna, Lazio-Juventus e Napoli-Roma. Alle 12.30 il Genoa vuole rialzarsi dopo il ko di Bologna e ospita il Cagliari, reduce da due sconfitte consecutive.



Alle 15 cinque partite, a partire dallo scontro ad alta quota tra Atalanta e Sampdoria: sei punti separano le due squadre (i bergamaschi però hanno una partita da recuperare), in lotta per un posto in Europa League. Seguono interessati Udinese e Fiorentina, che si affrontano al Friuli, e il Torino di Mazzarri: i granata ospitano un Crotone che non vince da cinque giornate e si è pericolosamente riavvicinato alla zona calda della classifica. Chiudono il pomeriggio proprio due sfide delicate nella corsa salvezza: Chievo-Sassuolo e Benevento-Verona.



Chiuderà il turno in serata il derby Milan-Inter.