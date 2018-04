Dopo la vittoria della Juventus, che ha inaugurato la 31esima giornata della Serie A vincendo in casa del Benevento e centrando la 26esima vittoria del campionato, alle 18, in contemporanea con Roma-Fiorentina, c'è la sfida tra Spal e Atalanta. 9 punti nelle ultime 5 per gli uomini di Semplici, ora al quartultimo posto a più 2 dal Crotone, 9 nelle ultime 5 anche per quelli di Gasperini, a meno 4 dalla zona Europa. Due squadre a caccia dei 3 punti per perseguire i propri obiettivi.



DERBY DI GENOVA - Alle 20.45, poi, il derby di Genova, il più inglese di quelli italiani. E anche qui, come a Ferrara, sfida incrociata salvezza-Europa. Da una parte la Samp, reduce dalla vittoria contro l'Atalanta, a -4 dal Milan; dall'altra il Genoa, a più 10 dalla salvezza, in zona tranquilla, ma che vuole dare un iltimo strappo, decisivo, nella gara più sentita.