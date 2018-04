Juve e Napoli, continua la fuga: resterà tutto come prima, salvo clamorose sorprese, al vertice della classifica, al termine di questa giornata. Juventus e Napoli continueranno la fuga per lo scudetto. Scende prima in campo la Juventus, domani in casa del Benevento. I padroni di casa hanno riacceso le speranze salvezza battendo il Verona, ma al Vigorito sarà difficile fermare la capolista: a 15,00 il clamoroso successo, a 6,00 il pareggio, mentre la squadra di Allegri vola bassa a 1,22. Analoga la situazione in quota del Napoli, in casa contro il Chievo. Vittoria azzurra a 1,16, segno «X» a 7,25 e colpo gialloblu a 18,00.