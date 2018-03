Se il campionato fosse cominciato nel 2018, quello di domani sera all'Allianz Stadium sarebbe uno scontro diretto per lo scudetto: Juventus e Milan sono le squadre che da gennaio in poi hanno conquistato più punti. I campioni d'Italia viaggiano con nove vittorie e un pareggio, i rossoneri hanno una vittoria in meno ma devono recuperare il derby. Ma la classifica dice che tra le due squadre corrono 25 punti e il pronostico dei quotisti Snai è piuttosto sbilanciato: la vittoria della Juventus si gioca a 1,63, il pareggio è a 3,65, il «2» del Milan viaggia ad alta quota, 6,25. All'andata la Juve regolò la questione senza tanti palpiti, con una doppietta di Higuain, ma era un altro Milan e comunque negli ultimi anni la sfida ha riservato sempre equilibrio ed emozioni.Juve, striscia Under e No Goa. La Juve ultimamente vince senza esagerare e ha messo in fila sei Under: il settimo è in effetti l'esito preferito dai quotisti e vale 1,70, contro il 2,05 dell'Over. Sta diventando leggendaria la tenuta difensiva degli uomini di Allegri, che hanno subìto l'ultimo gol a dicembre e viaggiano con una rete incassata nelle ultime 16 partite di campionato. I No Goal consecutivi sono dieci, ma considerato che il Milan nel 2018 non è rimasto mai a secco (coppe escluse), l'esito si presenta con una quota non proprio bassa, 1,73 (Goal a 2,00).