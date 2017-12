Una settimana di ritiro non è servita al Milan per rialzare la testa. Con l'Atalanta finisce 2-0: l'ex Cristante e Ilicic piegano la banda Gattuso, che nonostante cuore, lotta e corsa, non riesce a invertire la rotta. Parte forte la squadra di Gasperini, che mette alle strette Bonucci e compagni; poi, con l'andare dei minuti, i rossoneri ci provano, andando in gol con Bonaventura. Gol, giustamente, annullato. Da una palla inattiva il gol orobico: punizione defilata, colpo di testa debole di Caldara, Donnarumma non blocca, Cristante punisce.



Nella ripresa ci provano Kalinic, Kessie, Borini. Il gol è vicino, ma non arriva mai. E infatti, nella più classiche delle azioni di contropiede, Cristante serve Ilicic che raddoppia comodamente a tu per tu con Donnarumma. Lo stadio fischia e contesta i giocatori. Arrivano l'ottavo ko in campionato per il Milan, il secondo consecutivo dopo quello di Verona. I fasti estivi sono lontani. E tra 4 giorni c'è il derby.