Quattro mesi dopo, il duello tra Milan e Inter si riaccende anche in quota. Era il 15 ottobre quando Snai decise di chiudere le giocate sul testa a testa tra rossoneri e nerazzurri, la scommessa su quale delle due squadre si sarebbe piazzata meglio a fine campionato. Troppa la differenza in classifica tra le due squadre, l’Inter aveva appena vinto il derby e si era portata a dieci punti di vantaggio; un gap ulteriormente aumentato nel corso dell’autunno, fino ad arrivare al +18 di inizio dicembre. Da allora, però, la situazione si è capovolta: dopo il 2-2 con il Benevento, il Milan targato Gattuso ha risalito la china con sei vittorie, due pareggi e due sole sconfitte, mentre l’Inter è precipitata con un solo successo, sei pari e tre ko. Un ribaltamento di fronte, spiega Agipronews, che ha portato il Milan a -7 punti dal quarto posto dei nerazzurri, ma soprattutto ha convinto i quotisti a riaprire le scommesse sul testa a testa, a due settimane dallo scontro diretto. Sul tabellone Snai il vantaggio rimane all’Inter, data a 1,30 contro il 3,20 di Gattuso e i suoi. Una differenza ancora netta ma comunque inferiore rispetto all’ultimo rilevamento, quello precedente al derby di ottobre: in quel momento, dopo l’avvio disastroso del Milan, la squadra di Spalletti volava a 1,20 contro il 4,00 dei rivali. Per i rossoneri, intanto, si riaccendono anche le speranze del piazzamento Champions: un posto tra le prime quattro si gioca a 8,00, ma fino a due settimane fa era un traguardo da oltre 40 volte la posta.