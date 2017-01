Le emozioni della 21esima giornata di Serie A prevedono anche il big match di alta classifica Milan-Napoli, scontro diretto per un posto in Champions League. Gara dall’esito incerto: favoriti gli uomini di Sarri - che arrivano al Meazza in piena confidenza avendo vinto 4 delle ultime 5 partite giocate - a 2.10, la vittoria rossonera è offerta a 3.50, stessa quota per il pareggio.