Di seguito gli episodi da MOVIOLA più significativi degli incontri di oggi della 17esima giornata di Serie A.



UDINESE-CROTONE 85' - Cordaz crede che il gioco sia fermo e prende la palla con le mani fuori dall'area: espulso.



NAPOLI-TORINO 83' - Ingenua spinta in area di Callajon, giusto il rigore per il Torino.



PESCARA-BOLOGNA 56' - Crescenzi stende Destro, penalty netto per il Bologna.



NAPOLI-TORINO 17' - Barreca atterra Mertens, giusto il rigore per il Napoli.



SASSUOLO-INTER 92' - Seconda ammonizione per Felipe Melo, per fallo su Defrel. Intervento ingenuo del brasiliano, decisione arbitrale giusta.



LAZIO-FIORENTINA 45' - Rigore per la Lazio: Tello serve involontariamente Milinkovic-Savic, che entrato in area viene steso da Tomovic, l'arbitro indica il dischetto. Decisione arbitrale corretta.



LAZIO-FIORENTINA 48' - Rigore per la Fiorentina: un rimpallo favorisce Cristoforo che viene atterrato appena dentro l'area da Biglia. Decisione giusta.



LAZIO-FIORENTINA 83' - Gol annullato alla Fiorentina: calcio d'angolo, Kalinic salta più in alto di Marchetti, Sanchez colpisce di mano e insacca. L'arbitro annulla dopo qualche secondo, in modo corretto.



GENOA-PALERMO 88' - Gol del 3-3 del Palermo: Rispoli in posizione dubbia insacca il pareggio, sembra in posizione di poco irregolare.