Di seguito i principali episodi da moviola dei primi due anticipi del sabato della 27esima giornata di Serie A.



LAZIO-JUVENTUS 62' - Intervento di Benatia su Lucas Leiva: Banti dice di aver visto e lascia correre, ma il fallo potrebbe starci, un rigore non sarebbe stato scandaloso.



LAZIO-JUVENTUS - 47' - Dopo i gialli a Luis Alberto e a Luiz Felipe, arrivati al 27' e al 30', al 47' arriva l'ammonizione anche per Lichtsteiner, per un brutto fallo su Radu.



LAZIO-JUVENTUS - 28' - Angolo per la Juve: Rugani trattiene Radu e Banti fischia. Subito dopo Lukaku di testa mette la palla nella propria porta: sarebbe autogol, ma il gioco è già fermo per il fischio sulla trattenuta di Rugani.



LAZIO-JUVENTUS - 6' - Lucas Leiva tampona Dybala in area biancoceleste: l'argentino cade, ma Banti lascia correre.



-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



SPAL-BOLOGNA - 93' - Espulso Mattiello per doppia ammonizione.



​SPAL-BOLOGNA - 29' - Entrataccia di Donsah su Kurtic: Rocchi lo ammonisce, ma l'intervento è ai limiti dell'espulsione.



SPAL-BOLOGNA - 10' - Fallo di Gonzalez su Antenucci lanciato verso la porta del Bologna. L'arbitro Rocchi espelle i centrale rossoblù.