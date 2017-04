Di seguito i principali episodi da MOVIOLA dei due anticipi di sabato della 30esima giornata di Serie A.



ROMA-EMPOLI 7' - Thiam, attaccante dell'Empoli, viene messo già in area di rigore da Szczesny. Rigore netto, con rischio di cartellino rosso per l'estremo difensore giallorosso, se il tutto non fosse fermo per il fuorigioco, che non c'è, fischiato all'attaccante dei toscani.



SASSUOLO-LAZIO 45' - Lulic serve Immobile, tocca Acerbi, Cannavaro sulla linea salva tutto con l'aiuto della traversa: la goal line technology conferma che la palla non ha superato la linea di porta.



SASSUOLO-LAZIO 26' - Rigore netto per il Sassuolo: Strakosha (che nell'occasione viene ammonito) atterra Berardi. Giacomelli fischia il penalty per i netoverdi.