Di seguito i principali episodi da moviola dei match della domenica della quarta giornata diFallo di Letizia su Ounas, altro rigore netto per i padroni di casa.- Il Var interviene anche su un gol del Milan, segnato da Kalinic in fuorigioco millimetrico e annullato.Netto fallo di Chibsah su Giaccherini, rigore netto per il Napoli.Con l'ausilio del Var (Abisso), l'arbitro Guida annulla giustamente un gol in fuorigioco dell'Udinese, realizzato da Lasagna.