Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riparte con le gare della 30esima giornata. LIVE su Calciomercato.com la moviola degli episodi arbitrali e da Var più significativi.

BOLOGNA – ROMA alle 12.30

IRRATI

CARBONE – SCHENONE

IV: SERRA

VAR: TAGLIAVENTO

AVAR: COSTANZO



38' la Roma chiede un rigore: contatto tra Helander e Schick nell'area del Bologna, con l'attaccante ceco che cade. L'arbitro non fischia e, anche in questo caso, dopo aver consultato il Var decide di non modificare la sua decisione.



18' gol del Bologna: dopo un batti e ribatti in area, Pulgar dal limite batte Alisson. I giocatori della Roma protestano per un fallo di mano di Poli a seguito di un rimpallo, ma Irrati, dopo aver parlato con il Var, decide giustamente di convalidare la rete.

ATALANTA – UDINESE alle 15

PAIRETTO

TONOLINI – DI LIBERATORE

IV: MINELLI

VAR: ABISSO

AVAR: PRETI

CAGLIARI – TORINO alle 15

LA PENNA

CRISPO – MARRAZZO

IV: DI PAOLO

VAR: PASQUA

AVAR: DOBOSZ

FIORENTINA – CROTONE alle 15

VALERI

BOTTEGONI – SANTORO

IV: GHERSINI

VAR: DOVERI

AVAR: PASSERI

GENOA – SPAL alle 15

GIACOMELLI

POSADO – LONGO

IV: MARINI

VAR: MARIANI

AVAR: GIUA

INTER – H. VERONA alle 15

ROCCHI

LO CICERO – LIBERTI

IV: AURELIANO

VAR: GUIDA

AVAR: FOURNEAU

LAZIO – BENEVENTO alle 15

CALVARESE

VIVENZI – TASSO

IV: PICCININI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI VUOLO

CHIEVO – SAMPDORIA alle 18

ORSATO

DI FIORE – MANGANELLI

IV: CHIFFI

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERIANI

SASSUOLO – NAPOLI alle 18

FABBRI

ALASSIO – DEL GIOVANE

IV: GAVILLUCCI

VAR: BANTI

AVAR: TEGONI