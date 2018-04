Al via la 31esima giornata di Serie A con quattro gare in programma in questo sabato. LIVE su Calciomercato.com la moviola degli episodi arbitrali e da Var più significativi.



BENEVENTO-JUVENTUS ore 15

PASQUA

BINDONI – LA ROCCA

IV: NASCA

VAR: LA PENNA

AVAR: SCHENONE



76' Iemmello cade in area bianconera dopo il contatto con Szczesny e invoca il rigore, il portiere polacco prende però il pallone e l'arbitro correttamente non fischia fallo.

73' Higuain cade dopo un contatto con Viola in area del Benevento: questa volta Pasqua non ha dubbi e assegna subito il rigore per la Juventus, decisione corretta.

45' Djimsiti abbatte Pjanic in area del Benevento: l'arbitro Pasqua inizialmente non concede il rigore, ma dopo aver consultato il Var torna sui suoi passi e assegna correttamente il penalty alla Juventus.



36' Annullato il gol del nuovo vantaggio Juventus: Mandzukic insacca, ma l'arbitro annulla per fallo di mano e ammonisce il croato per gesto volontario. Corretto annullare il gol, dubbi sul cartellino giallo: il tocco con il braccio non sembra essere volontario ma frutto di dinamica della caduta.



ROMA-FIORENTINA ore 18

FABBRI

MONDIN – DI VUOLO

IV: GIACOMELLI

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE







SPAL-ATALANTA ore 18

DAMATO

DOBOSZ – VALERIANI

IV: MINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: MANGANELLI







SAMPDORIA-GENOA ore 20.45

MASSA

DI FIORE – ALASSIO

IV: BANTI

VAR: ORSATO

AVAR: VIVENZI