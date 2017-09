Questi i principali episodi da moviola dei match del pomeriggio della 6a giornata di Serie A.



CAGLIARI-CHIEVO (Arbitro: AURELIANO, Var: PASQUA)



69' - Intervento in ritardo di Hetemaj su Faragò, giallo per il centrocampista del Chievo.



63' - Fallo a centrocampo di Pisacane, ammonizione per il difensore del Cagliari.





CROTONE-BENEVENTO (Arbitro: ORSATO, Var: CALVARESE)





VERONA-LAZIO (Arbitro: IRRATI, Var: GAVILLUCCI)



50' - Ammonizione anche per l'attaccante del Verona Kean.



22' - Rigore per la Lazio: Marusic entra in area dalla destra e viene steso da Souprayen, l'arbitro non ha dubbi e assegna correttamente il penalty.



15' - Fallo di Parolo, giallo per lui.





INTER-GENOA (Arbitro: GUIDA, Var: FABBRI)



64' - Proteste Inter: Rosi devia con il ginocchio in corner anticipando Eder, ma l'arbitro non vede e assegna la rimessa dal fondo.



35' - Duro intervento di Rosi su Dalbert, l'arbitro non ammonisce l'esterno del Genoa.