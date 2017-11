Questi i principali episodi da moviola della 13esima giornata di Serie A.



CROTONE – GENOA h.12.30: arbitro TAGLIAVENTO

DI IORIO – ZAPPATORE; IV: MARINELLI; VAR: GAVILLUCCI; AVAR: MARTINELLI



BENEVENTO – SASSUOLO: arbitro MAZZOLENI

GIALLATINI – BINDONI; IV: DI PAOLO; VAR: ABISSO; AVAR: NASCA



Al 66', espulso per doppia ammonizione il difensore del Benevento Letizia, che si lascia scappare Ragusa e lo atterra con una trattenuta punita correttamente col secondo giallo. Nessun dubbio sul fallo di mano di Costa al 92° che porta al rigore per il Sassuolo poi fallito da Berardi.



SPAL – FIORENTINA: arbitro CALVARESE

VALERIANI – TEGONI; IV: SERRA; VAR: PASQUA; AVAR: MARINI



Al 32', annullato correttamente il gol del vantaggio viola di Chiesa, a causa della posizione di fuorigioco di partenza di Gil Dias. Decisione ineccepibile anche in occasione del possibile raddoppio della Spal al 55°, visto che Paloschi riceve il passaggio in profondità partendo da una posizione irregolare.



TORINO – CHIEVO: arbitro BANTI

DI VUOLO – SANTORO; IV: FOURNEAU; VAR: MASSA; AVAR: MINELLI



E' regolare la rete di Hetemaj al 14° per il momentaneo 1-0 del Chievo: su cross proveniente dalla destra, il finlandese prende il tempo a De Silvestri e lo sovrasta senza commettere fallo prima di superare Sirigu.



Al 70°, Banti concede con l'ausilio del Var un calcio di rigore al Torino per un contrasto tra Gobbi e Belotti, nel quale il difensore del Chievo è in ritardo e colpisce il suo avversario.



UDINESE – CAGLIARI: arbitro MANGANIELLO

LONGO – PRENNA; IV: RAPUANO; VAR: AURELIANO; AVAR: PICCININI

In pieno recupero, Manganiello si avvale del VAR per espellere il portiere dell'Udinese Bizzarri per il fallo commesso ai danni di Faragò.