Di seguito i principali episodi da moviola della nona giornata di Serie A.



CHIEVO-HELLAS VERONA, domenica ore 12:30. Arbitro ABISSO (assistenti: Longo e Vivenzi, quarto uomo: Ros, squadra Var: Orsato e Paganessi)



29' - Rigore per il Chievo - Zuculini stende Hetemaj in area di rigore, Abisso non ha dubbi: rigore per il Chievo Verona.



23' Pareggio di Inglese - Inglese parte in posizione regolare sul cross di Birsa. Abisso assegna il gol al Chievo Verona, il Var controlla e conferma la decisione dell'arbitro.