Prosegue il programma della 18esima giornata di Serie A con le 8 gare in programma oggi: una all’ora di pranzo, cinque al pomeriggio, una alle 18.00 e il posticipo delle 20.45. Come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE con tutti gli episodi più importanti delle partite.



Lazio-Crotone

Calvarese (Vuoto - Paganessi; IV: Abbattista; Var: Banti; Avar: Illuzzi).



40' - Immobile colpisce Ceccherini col gomito alto, il difensore del Crotone protesta: l'arbitro Calvarese non prende provvedimenti nei confronti dell'attaccante della Lazio.



Genoa-Benevento

Abisso (Tonolini - Prenna; IV: Marinelli; Var: Pairetto; Avar: Tegoni).



Milan-Atalanta

Fabbri (Schenone - Mondin; IV: Fourneau; Var: Rocchi; Avar: Di Liberatore).



14' - Annullato il gol del vantaggio al Milan per un fallo di mano in area di Cutrone. L'arbitro inizialmente concede la rete ai rossoneri, poi grazie al Var si accorge dell'irregolarità dell'attaccante del Milan. Corretta la decisione di Fabbri.



9' - Calcione di Kalinic su Toloi, l'arbitro Fabbri non estrae alcun cartellino e sbaglia: l'attaccante del Milan era da giallo.



Napoli-Sampdoria

Massa (Valeriani - Liberti; IV: Di Paolo; Var: Mariani; Avar: Longo).



77' - Doppio giallo per Mario Rui e conseguente espulsione: corretta la decisione di Massa.



44' - Praet in profondità per Quagliarella che batte Reina, ma l'attaccante della Sampdoria parte in posizione di fuorigioco.



26' - Rigore per la Sampdoria: Gaston Ramirez atterrato da Hysaj nell'area del Napoli, corretta la decisione di Massa. Silent check del Var che conferma la decisione dell'arbitro.



16' - Silent check del Var sul gol del pareggio del Napoli: cross dalla sinistra, Callejon sul filo del fuorigioco tira a rete, Viviano respinge e Allan trova la rete. Il Var controlla la posizione di partenza di Callejon e convalida il gol.



Sassuolo-Inter

Doveri (Marrazzo - Peretti; IV: Pasqua; Var: Mazzoleni; Avar: Meli).



53' - Spinta di Cancelo su Berardi in area di rigore: Doveri lascia proseguire l'azione e il Var non interviene. Allontanato Iachini per proteste in seguito al mancato fischio dell'arbitro.



48' - Cross di Cancelo dalla destra, Acerbi colpisce di mano: calcio di rigore per l'Inter assegnato da Doveri senza l'ausilio del Var.



Spal-Torino

Valeri (Giallatini - Bindoni; IV: Di Martino; Var: Gavillucci; Avar: Aureliano).



68' - Contatto tra De Silvestri e Grassi nell'area di rigore del Torino, Valeri viene richiamato dal Var per valutare l'entità dell'impatto. L'arbitro con la tecnologia assegna il rigore alla Spal.



Udinese-Verona

Maresca (Del Giovane - Tolfo; IV: Ros; Var: Orsato; Avar: Ranghetti).