Ecco gli episodi salienti da MOVIOLA delle partite della 24esima giornata del campionato di Serie A





CHIEVO-GENOA



35' GOL DI PANDEV ANNULLATO PER FUORIGIOCO: Galabinov serve in contropiede Pandev, che batte Sorrentino da posizione ravvicinata, ma il signor Gavillucci annulla per l'offside del calciatore macedone.





INTER-BOLOGNA



42' POLI TRAVOLGE EDER, L'INTER CHIEDE IL RIGORE: recriminazioni dell'Inter per un contatto molto sospetto nell'area del Bologna tra Poli ed Eder, che termina a terra dopo essere stato sbilanciato dal suo avversario. L'arbitro Valeri non interviene, così come il Var, ma i dubbi rimangono.



68' FOLLIA MBAYE, BOLOGNA IN DIECI: in 4 minuti, il difensore del Bologna prende due ammonizioni, prima per un fallo su D'Ambrosio e poi per un intervento scomposto su Rafinha. Rosso sacrosanto.



86' IL BOLOGNA CHIEDE IL RIGORE: D'Ambrosio intercetta con una mano, ma da distanza molto ravvicinata, il cross di Falletti. Valeri consulta il Var e opta per la non assegnazione del rigore.



93' ENTRATACCIA DI MASINA, ALTRO ROSSO : Masina interviene in maniera scomposta e pericolosissima sulla tibia di Lisandro Lopez, Valeri estrae correttamente il rosso diretto dopo aver consultato il Var.





SAMPDORIA-VERONA



85' VALOTI SU KOWNACKI, RIGORE SOLARE: il centrocampista del Verona affronta l'attaccante polacco della Samp al suo ingresso in area e lo abbatte senza toccare il pallone, rigore solare.





TORINO-UDINESE



17' BARAK IN GOL, IL VAR ANNULLA: l'arbiro Abisso concede inzialmente la rete segnata dall'Udinese da Barak, al termine di un'azione forse viziata in partenza da una spinta fallosa di Maxi Lopez su Burdisso. Il Var Maresca chiama la revisione in campo dell'episodio, al termine della quale il gol non viene convalidato.