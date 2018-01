Ha vinto solo una delle ultime cinque partite giocate all’Azzurri d’Italia dal 2012, e nel confronto di inizio 2018 è crollato al San Paolo, uscendo dalla Coppa Italia. Quotisti e scommettitori, però, puntano lo stesso sul Napoli, protagonista dell’anticipo di domenica contro l’Atalanta: sul tabellone 888sport.it il «2» è dato a 2,05 e la rivincita azzurra è stata scelta nel 58% delle giocate. Quota a 3,65 per i nerazzurri, ko nell’ultimo impegno disputato in casa (contro il Cagliari) e ora fermi al 22% di preferenze. Per il pareggio, dato a 3,55, la percentuale di scommesse è del 20%. Entrambi gli incontri disputati in questa stagione tra le due squadre si sono chiusi in Over: un’altra partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 1,85, in leggero vantaggio sull’Under (1,95). Ancora più facile la strada per il Goal (entrambe le squadre a segno), opzione a 1,68