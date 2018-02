Una partita difficilissima che arriva in uno dei momenti più delicati per la stagione. Dopo i due ko di fila rimediati in campionato, alla Lazio tocca l’avversario peggiore per provare a ripartire. I biancocelesti giocano domani in trasferta contro un Napoli lanciatissimo. La squadra di Sarri continua la fuga in vetta continuando a vincere partita dopo partita e la sua striscia di successi è ora arrivata a sette. Logico che il pronostico sul big match della 24ª giornata di Serie A sia tutto sbilanciato sulla capolista. La vittoria degli azzurri è data a 1,62 sul tabellone 888sport.it. Situazione che si riflette anche nelle puntate sull’incontro, dove il Napoli viaggia spedito verso il successo secondo gli scommettitori: sull’«1» è finito il 61% delle puntate. Quota 4,10 per il pareggio, sale invece a 5,60 il colpo della Lazio (che ha raccolto il 20% delle giocate). I biancocelesti, tra l’altro, hanno un bilancio magrissimo nei precedenti più recenti contro il Napoli. Solo un pareggio e quattro ko nelle ultime cinque sfide. Il loro ultimo successo sugli azzurri è quello del 2015, arrivato proprio al San Paolo con un punteggio più che abbondante: allora finì 2-4, risultato che nella partita di domani pagherebbe 101 volte la posta. Lo stesso finale, ma a favore del Napoli (4-2 in lavagna, quindi) viaggia a 34,00. La possibilità di una gara spettacolare (e quindi con molti gol) è supportata anche dalle statistiche d’attacco delle due squadre: il Napoli ha segnato 50 reti fino a ora (una media di 2,17 a gara), la Lazio ha il secondo miglior reparto del torneo, 58 gol all’attivo, 2,5 a partita. Quota bassa sul Goal (scommessa su entrambe a segno) dato a 1,63, probabile anche l’Over 3,5 (almeno 4 gol complessivi) offerto a 2,63