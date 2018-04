Campionato di Serie A ancora apertissimo a cinque giornate dal termine. Non solo in vetta - , dove il Napoli, dopo essersi portato a meno 4 dalla Juve subito prima dello scontro diretto, può sperare ancora nella rimonta scudetto - ma soprattutto in coda, dove sette squadre sono potenzialmente in lotta per non retrocedere. Sassuolo, Udinese, Cagliari, Chievo, Spal, Crotone e Verona sono le sette contendenti, mentre il Benevento, anche se non ancora condannato dall’aritmetica, ha speranze quasi pari a zero, visti i 15 punti di scarto dal quartultimo posto. Almeno così la pensano i bookmaker che per le retrocessioni, offrono un eloquente “no betting” sui sanniti. Nessuna scommessa sui giallorossi, ovvero: secondo i quotisti la retrocessione è così probabile da non poter accettare scommesse. Tra le altre in lizza, invece, la squadra che rischia di più è il Verona: ko in casa con il Sassuolo, i gialloblu sono a quattro punti dalla salvezza, ma con le trasferte contro Milan e Juve da affrontare, la quota sulla retrocessione è bassissima, a 1,12 su Snai, contro il 5,25 per la rimonta vincente. Il calendario è un grosso ostacolo anche per il Crotone, che ieri ha fermato la Juve sul pareggio: i calabresi, però, hanno ancora le difficili gare con Lazio e Napoli da giocare e sono dati a 1,45, mentre un’altra impresa salvezza vale 2,55. Meno pericolante la posizione della Spal, è quartultima - anche se non vince da sette gare - e ha lo scontro diretti con il Verona da giocare: i biancoazzurri sono piazzati a 2,75 per la retrocessione e a 1,40 per un altro anno di Serie A. Dal Chievo in su le quote diventano più “comode”: i gialloblu hanno un discreto vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Crotone, una delle prossime avversarie. La squadra di Maran è offerta a 4,75 per la “B”, mentre la salvezza vale 1,15. Al sicuro anche il Cagliari (32 punti in classifica, + 4 dal Crotone), dato salvo a 1,08 e retrocesso a 6,50, mentre Sassuolo e Udinese dovrebbero clamorosamente andare a picco per chiudere tra le ultime tre. Sia i neroverdi che i friulani (nonostante le dieci sconfitte di fila della squadra di Oddo) sono dati a 12,00 per l’incredibile debacle.