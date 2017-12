Titolo d’inverno a un passo per il Napoli, almeno secondo i bookmaker. Per i tre punti decisivi, da conquistare domani in casa del Crotone, le quote sorridono agli azzurri dopo tre vittorie consecutive. Contro i rossoblù l’offerta per un altro successo è a 1,25 su Microgame, in largo vantaggio sia sul pareggio (5,75), sia sul segno «1», lontanissimo a 13 volte la posta. Nette anche le previsioni sull’Over, esito con cui si sono chiusi quattro degli ultimi cinque scontri diretti: un’altra partita da almeno tre reti complessive si gioca a 1,60, ma in lavagna ci sono grosse chance anche per il Goal (entrambe le squadre a segno), dato a 1,65. Nel confronto dello scorso marzo, l’ultimo tra le due squadre, il Napoli ebbe la meglio per 3-0 con una doppietta di Insigne. La possibilità che l’attaccante azzurro segni altri due gol vale 5,50, mentre per la rete singola si scende a 1,97. In prima fila anche Mertens, anche lui a segno nove mesi fa: la firma del belga sul match di domani è in quota a 1,72.