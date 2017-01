Primo turno del girone di ritorno per la Serie A: è sempre caccia alla Juventus, salda al comando della classifica con quattro punti di vantaggio sulla Roma e con un match da recuperare. Le rivali sperano che i bianconeri possano perdere punti a Firenze, nel posticipo di domenica alle 20.45 contro la Fiorentina. Per il bookmaker britannico Stanleybet i bianconeri sono però nettamente favoriti anche in trasferta (1.87) il pari si gioca 3.25 mentre un successo degli uomini di Paulo Sousa, fermi dal 22 dicembre dopo il rinvio per neve del match col Pescara, è bancato 4.40.