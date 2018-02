All’Olimpico Lazio-Genoa chiudono la 23esima di Serie A. I biancocelesti hanno la chance di staccarsi ancora di più dall’Inter – che non è andato oltre il pareggio con il Crotone – e la Roma, ma il Genoa, dopo due ko di fila, cerca punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. Il pronostico di Sisal Matchpoint dice Lazio, per il segno 1 non si va oltre l’1.42 mentre per la vittoria rossoblù si arriva a 8.50. Il segno X potrebbe essere la sorpresa del match, offerto a 4.50. Sicuri gli scommettitori, il 95% crede negli uomini di Inzaghi. Tra i biancocelesti, le noti dolenti sono le assenze di Lulic e Milinkovic, ma torna Ciro Immobile e la sua rete ai rossoblù è molto probabile, a 1.45. Occhio al goal dell’ex, Pandev, proposto a 5.50. La Lazio nelle ultime 3 gare in casa ha segnato sempre almeno 3 reti: l’1 combinato all’Over 2,50 vale 2.04, mentre il finale di 3 a 0 è a un interessante 8.60. Continua intanto il botta e risposta tra Napoli e Juventus, entrambe vincenti rispettivamente con Sassuolo e Benevento, restano ancora separate da un solo punto. L’equilibrio si riflette anche nelle quote scudetto, azzurri e bianconeri sono infatti alla pari a 1.90, e nelle giocate degli scommettitori di Sisal Matchpoint, con il 37% a favore dei bianconeri e il 35% per i campani. Tra loro e le inseguitrici, un abisso: lo scudetto è quasi impossibile per Lazio, Inter e Roma, tutte a 100.