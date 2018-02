Un pareggio prezioso il doppio, visti i risultati complessivi in zona retrocessione. Il Crotone chiude la terza giornata consecutiva di campionato senza sconfitte e con il punto strappato all’Inter sabato sera si gode i 20 punti in classifica, con un vantaggio di tre lunghezze sul terzultimo posto. Un piccolo allungo che nelle quote sulla salvezza dà una spinta a Zenga e i suoi, il cui ritorno in B è passato da 1,85 a 2,25. Ad aiutare il Crotone sono le sconfitte di Spal, Verona e Benevento contro Cagliari, Roma e Napoli: tre ko che portano a 1,01 la retrocessione dei campani, mentre biancoazzurri e gialloblù sono a 1,70 e 1,32.