Pronostici a senso unico anche per la Roma a Bologna, avanti a un popolare 1.67 contro il 5 dei rossoblù, e per l’Inter che ospita la quasi condannata alla retrocessione Hellas Verona. Quota rasoterra per il successo dei nerazzurri, a 1.15, si sale addirittura a 17 volte la posta per l’affermazione veronese. C’è poi la Lazio, che da 3 giornate non trova la vittoria. Il successo dovrebbe tornare nella gara interna con la Cenerentola Benevento, mai senza punti lontano dal Vigorito. Vittoria biancoceleste scontata, almeno sulla carta, a 1.20, l’impresa dei campani paga 13 volte la posta, a 7 il segno X. E proprio l’Olimpico dovrebbe essere lo stadio in cui si realizzerà il goal più veloce della giornata, a quota 4.50 nella Scommessa On Demand Stadio del goal più veloce. Alla pari il Meazza, teatro di Inter – Verona, mentre la quota è alta per l’Allianz Stadium di Juve- Milan, a 7.