Cartellini, ingaggi e... commissioni ai procuratori: queste voci messe assieme rendono i costi effettivi per una squadra di calcio nell'acquisto di un giocatore. Se cartellini e ingaggi sono spesso noti, c'è sempre grande curiosità per quanto riguarda i guadagni degli agenti ma ora spuntano nuovi dati: in base all'articolo 8 sulla trasparenza, laha reso noti i Compensi dei Procuratori Sportivi per l'anno 2016 in Serie A, squadra per squadra (dal 1 gennaio al 31 dicembre).come in campionato anche in questa speciale classifica laè prima: come si vede nella grafica pubblicata da Calcio e Finanza sono circacome compensi ai procuratori, oltre il doppio dell'seconda (). Sul gradino più basso del podio ilcon, seguito da(poco meno di) e). Fanalino di coda una squadra di bassa classifica? Niente affatto: con solieuro è lail club con il quale i procuratori guadagnano meno in Italia.