Paulo Dybala da record: con la doppietta al Torino, nel derby, l’argentino si è portato a 10 reti nelle prime sei giornate di campionato. Meglio di lui, in avvio, ha fatto solo Angelillo nel 1958. Con un bottino così, la Joya si riprende di diritto il ruolo di favorito nelle scommesse sul capocannoniere, scavalcando Mauro Icardi, a secco nella vittoria dell’Inter sul Genoa. La quota su Dybala scende da 3,75 a 2,50, mentre per il bomber nerazzurro (6 gol per lui) passa da 3,50 a 4,50. Avanza spedito in classifica, e anche nelle quote, Ciro Immobile: il bomber della Lazio ha steso il Verona con una doppietta. Per lui otto gol in campionato e il ruolo di terzo favorito nelle giocate sul miglior marcatore, a quota 5,50 su Snai. Si punta a 6,50 su Dries Mertens ed Edin Dzeko (sei gol ciascuno) mentre si allontana sempre più dalla vetta Gonzalo Higuain, a digiuno da quattro partite, Champions compresa, piazzato a otto volte la posta.