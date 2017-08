Gli sono bastate due giornate per convincere i bookmaker e scalare la lista delle scommesse sul capocannoniere della Serie A. La partenza da urlo di Mauro Icardi ribalta le previsioni Snai sul miglior bomber del campionato: partito a 6,00, il centravanti dell’Inter è passato a 2,50 grazie alle doppiette contro Fiorentina e Roma. Rimane invece a 5,00 Gonzalo Higuain, a secco nella vittoria della Juventus contro il Genoa. Tra i bianconeri c’è invece da registrare il balzo di Dybala, autore di una tripletta contro i rossoblù: l’argentino è ora alla pari con il compagno di reparto, a 5 volte la posta. A 7,00 segue Mertens, a segno contro l’Atalanta, poi ci sono Dzeko a 8,00, Belotti a 10,00 e Immobile a 12,00. Non figura tra i nomi in elenco, ma anche Patrick Cutrone dice la sua: il talento del Milan sale a 2 in classifica marcatori e porta il gruppo “altro” (in cui è incluso) a quota 33,00