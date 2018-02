È arrivato a 23 gol in campionato con il rigore realizzato contro il Sassuolo. Ciro Immobile incrementa il bottino nella classifica marcatori di Serie A e si porta a +5 reti su Mauro Icardi, rimasto in panchina contro il Benevento. Un vantaggio che nelle scommesse sul capocannoniere consacra l'attaccante biancoceleste, favorito a 1,30. Per il centravanti dell'Inter, secondo anche nelle quote Snai, l'offerta è a 6,00, poi si sale in doppia cifra per trovare Fabio Quagliarella (17 reti) e Dries Mertens (16), entrambi a 15,00.