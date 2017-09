Lo scudetto è sempre più un affare a due tra Juventus e Napoli, anche secondo i bookmaker: nel turno infrasettimanale i bianconeri stendono la Fiorentina, mentre gli azzurri sbancano l’Olimpico superando per 4-1 la Lazio. Sono le uniche due a punteggio pieno dopo cinque giornate e le quote le lanciano nel testa a testa per il tricolore: la Juve resta la grande favorita, a 1,95 sul tabellone 888sport.it, il Napoli si fa sempre più vicino e la quota sul trionfo di Sarri scende ancora, da 3,25 a 3,10. Passo indietro per l’Inter, fermata sul pareggio martedì sera a Bologna: per i nerazzurri la proposta sale da 10,00 a 11,00, poi arrivano le chance del Milan, che ha battuto la Spal per 2-0, ma paga il distacco dalla vetta: i rossoneri sono dati a 14,00. La Roma ha sei punti e una partita in meno rispetto a Napoli e Juve, ma per i giallorossi le ambizioni tricolori arrivano fino a quota 19,00. Molto più distante la Lazio, piazzata a 51,00 volte la scommessa.