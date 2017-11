La vittoria contro il Milan e il ko della Juve contro la Sampdoria fanno volare il Napoli nelle scommesse sullo scudetto. Dopo tredici giornate gli azzurri si portano a quattro punti di vantaggio sui bianconeri, un distacco che nelle quote Snai piazza la squadra di Sarri a 1,95 contro il 2,60 dei bianconeri, terzi in classifica ma seconda forza in lavagna. I progressi più evidenti sono però quelli della Roma, che grazie alla vittoria nel derby scala al quarto posto in campionato e al terzo in tabellone, davanti all’Inter: i giallorossi rilanciano le loro ambizioni a 9,00, i nerazzurri si mantengono a -2 dal Napoli ma sono offerti a 12,00. Perde terreno la Lazio, ora a 40,00, mentre il Milan sprofonda a 150,00.