Dopo il gran colpo a Napoli, la Roma torna in campo domani, nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A. I giallorossi affrontano il Torino all’Olimpico e, oltre ad altri preziosi punti in chiave Champions, cercano vendetta contro i granata, che hanno vinto l’ultima sfida giocata nella Capitale, a dicembre, eliminando la squadra di Di Francesco dalla Coppa Italia. A favore della Roma convergono sia i precedenti di campionato (in Serie A ha vinto le ultime sette sfide interne con il Toro), sia la condizione dei granata, che hanno perso due gare di fila. Sul tabellone Microgame il riscatto giallorosso viaggia a 1,75, contro il 3,80 sul pareggio (il Torino è la squadra che centrato più «X» fuori casa, sette) e il 4,55 per un altro blitz granata. Sarà una sfida calda sotto rete. Da una parte scalpitano Cenzig Under e Patrik Schick: il primo è tornato al gol con il Napoli, dopo un turno di digiuno ed è dato a 3,00 come possibile marcatore dell’incontro, il secondo approfitterà dell’assenza forzata di Edin Dzeko (squalificato) per giocare da titolare e centrare il suo primo gol in campionato, opzione data a 2,55. Nelle fila del Toro, Andrea Belotti è il goleador più probabile, a 2,70, ma c’è da tenere d’occhio anche i due ex dell’incontro. Iago Falque (miglior marcatore dei granata, con 9 centri in campionato) è a 3,75, Adem Ljajic è invece dato a 4,00 per una rete domani sera.