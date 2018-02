Le vittorie contro Verona e Benevento hanno risollevato il morale, ma sono soprattutto i precedenti contro l'Udinese a far ben sperare la Roma, domani impegnata alla Dacia Arena nel primo anticipo di campionato. Nove le vittorie consecutive dei giallorossi sui friulani e nelle quote 888sport.it il decimo successo di fila è offerto a 1,84; altrettanto incoraggianti le scelte degli scommettitori, che nel 70% dei casi hanno puntato sul «2». L'ultima vittoria dell'Udinese risale al 2012: il colpo di Oddo vale 4,40, ma si è fermato al 10% delle scelte, mentre il terzo pareggio consecutivo in casa (a 3,60) ha ottenuto il 20%. In tabellone c'è spazio anche per il Goal, dato a 1,68, ma gli occhi sono puntati anche sull'Over: cinque dei sei confronti più recenti tra le due squadre sono finiti con almeno tre reti complessive, possibilità che stavolta si gioca a 1,80 (Under a 2,00). Due i rigori assegnati ai giallorossi nelle ultime tre giornate di campionato: un gol dagli undici metri pagherebbe 6,00, il penalty vincente per l'Udinese è in quota a 9,00.