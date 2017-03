Sampdoria-Pescara (calcio d'inizio alle ore 18) è il secondo anticipo della 27esima giornata di campionato in Serie A dopo Roma-Napoli e prima di Milan-Chievo. Si tratta della panchina numero 1000 in carriera per Zeman, che da quando è tornato alla guida della squadra abruzzese ha raccolto una vittoria in casa col Genoa (causando il cambio di allenatore tra Juric e Mandorlini) e una sconfitta a Verona contro il Chievo. Il boemo deve fare i conti con le assenze per infortunio dei vari Bovo, Campagnaro, Vitturini, Mitrita, Pepe, Bahebeck e Gilardino, che mercoledì si opera al ginocchio. A centrocampo gioca Verre, già prenotato dai blucerchiati in vista del prossimo mercato estivo. Dall'altra parte Giampaolo (il cui nome è già stato accostato alla Fiorentina in vista della prossima stagione per il dopo Sousa) affida le chiavi del centrocampo all'ex di turno Torreira. La coppia d'attacco è formata da Muriel e Quagliarella, che finalmente ha potuto spiegare il vero motivo del suo passaggio dal Napoli alla Juventus.