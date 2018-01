Alle 20.45, a Marassi, scendono in campo Sampdoria e Roma nel recupero della terza giornata di campionato. Il club giallorosso, invischiato in trattative di mercato, con Emerson Palmieri ed Edin Dzeko vicinissimi al Chelsea, è alla ricerca dei tre punti per uscire dalla crisi di risultati e agganciare l'Inter al quarto posto a 43 punti. Di fronte, una Samp che può a sua volta accorciare sulla Roma e portarsi, con una vittoria, a 4 punti dal quinto posto. Giampaolo può contare su un Quagliarella in grande forma, fresco di tripletta contro la Fiorentina.



I blucerchiati hanno vinto 3 delle ultime 5 sfide contro la Roma in Serie A, con i giallorossi usciti vittoriosi nelle altre 2. Oltre a Quagliarella, che ha preso parte attiva a 10 degli ultimi 13 gol della Samp in campionato, c'è Gaston Ramirez in grande forma: tre assist nell'ultima sfida al 27 blucerchiato, ed è il giocatore che ha fornito più assist a un singolo compagno (5). Nella Roma, invece, il più in forma è El Shaarawy, che ha messo lo zampino in 4 degli ultimi 8 gol giallorossi in Serie A; inoltre l'ex Milan è l'autore delle ultime due reti in trasferta romaniste in campionato.

