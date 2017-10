Un’altra vittoria per la Lazio: dopo il 5-1 rifilato al Benevento diventano sei i successi consecutivi in campionato dei biancocelesti che, in attesa del posticipo dell’Inter contro il Verona di questa sera, hanno agganciato la Juventus al secondo posto in classifica. La squadra di Inzaghi, riporta Agipronews, vola anche nelle scommesse scudetto: resta ancora una sorpresa secondo i bookmaker, ma le chance laziali diventano sempre più concrete e la quota è planata da 51,00 a 31,00. In cima al pronostico il Napoli, ancora in vetta con 31 punti e dato a 1,95 su 888sport.it. Nel caso, lo scudetto azzurro spezzerebbe la serie della Juve, che dura da sei anni di fila. I bianconeri, però (28 punti in classifica per loro), sono a un soffio da Sarri, piazzati a 2,25. L’Inter gioca stasera contro il Verona e potrebbe, con una vittoria, riprendersi il secondo posto in solitaria: nel frattempo i nerazzurri restano a 12 volte la scommessa. A 21,00 la Roma, mentre il Milan - ko contro la Juve - va a picco e ora paga 151,00.