Entrambe hanno centrato l’ottava vittoria consecutiva in campionato, mantenendo inalterata la distanza in classifica. Il punto di differenza premia il Napoli, ancora primo in Serie A, ma nelle quote sullo scudetto è la Juventus ad aumentare il vantaggio sugli azzurri: dopo la 24/ma giornata, il titolo ai bianconeri è sceso da 1,85 a 1,75 sul tabellone 888sport.it, con la squadra di Sarri che invece è passata da 1,95 a 2,05. Sempre più lontane tutte le altre concorrenti, a partire da Inter e Roma, date a 126,00, e con la Lazio che scivola a 151,00.