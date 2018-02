Napoli e Juventus sono attese da gare impegnative che, chissà, potrebbero regalare qualche colpo di scena. La 24esima di Serie A si apre con l’anticipo di lusso tra Fiorentina e Juventus, match da sempre molto sentito e che si preannuncia ricco di emozioni visto che nessuna delle due può permettersi passi falsi. I bianconeri, si legge in una nota, si presentano al match con 7 vittorie consecutive e 1 solo gol subito nelle ultime 15 gare ufficiali. Un biglietto da visita che fa pendere nettamente il pronostico di Sisal Matchpoint dalla loro parte: la viola è offerta vincente a 4.50 mentre il segno 2 paga appena 1.85. Il pareggio vale 3.45. Allegri dovrebbe mandare in campo Bernardeschi, che tornerà per la prima volta in quello che era il suo stadio: la rete dell’ex non è da escludere, proposta a 3.50. Anche gli scommettitori sono orientati per la vittoria juventina, il segno 2 ha raccolto il 90% delle preferenze. Il Napoli sarà alle prese con la Lazio nel big match di giornata tra prima contro terza della classifica. I biancocelesti sono in netto calo e arrivano da due sconfitte consecutive, al contrario non c’è verso di fermare gli azzurri, che in campionato vincono da 7 gare consecutive. I bookmaker dicono Napoli, favoritissimo a 1.65, si sale a 5.20 per il successo laziale al San Paolo. Non male l’opzione pareggio, a 4. Si sfidano il terzo e secondo miglior attacco del campionato con 50 e 58 gol fatti: la gara è da Over 2,50, a 1.57, l’eventualità che segnino entrambe le squadre è a 1.59. Sfida del goal tutta da seguire quella tra Insigne e Immobile: chi segnerà di più nel match? Nella scommessa Marcatori 1X2 è favorito il biancoceleste, a 3, l’azzurro è a 4, il segno X tra i due è l’esito più probabile, a 1.85. Gli scommettitori non smentiscono il pronostico, l’81% ha giocato la vittoria degli uomini di Sarri, solo il 4% crede nel colpaccio della Lazio.