Ecco la squadra della settimana in Serie A secondo Whoscored . I voti dei giocatori sono assegnati in base ad un calcolo che rielabora statistiche OPTA e i dati dei giocatori nelle singole partite.Sono selezionati solamente i migliori giocatori per ogni ruolo. In questa settimana spuntano i nomi di Belotti e Immobile, autori di cinque gol in due. Dopo tanto tempo in cui l'Italia è stata alla caccia di prime punte vere adesso, forse, la nazionale ha trovato una risposta ai suoi problemi.