L’occasione è di quelle da non lasciarsi scappare. Sia perché, dopo 4 ko consecutivi, serve tornare a vincere per non perdere le speranze di salvezza, sia perché quest’anno non è capitato così spesso che il Benevento giocasse da favorito. È successo alla seconda giornata, in casa contro il Bologna, poi alla 17ª, quando al Vigorito i sanniti affrontarono la Spal. In entrambi i casi i giallorossi uscirono sconfitti davanti al loro pubblico e le loro uniche due vittorie in campionato (contro Chievo e Samp) sono arrivate quando erano dietro nel pronostico. Per il match di domenica con il Crotone, il Benevento prova quindi a sfatare il mini tabù, e vincere una gara rispettando le previsioni dei bookmaker. Sul tabellone Microgame il successo dei giallorossi è dato a 2,60, si punta invece a 3,10 sul pareggio (che sarebbe il quarto di fila per i calabresi), mentre vale 2,90 il successo rossoblu. Altra curiosità statistica: il Benevento non batte il Crotone da ben 14 anni. L’ultima volta che ci riuscì fu proprio al Vigorito, nel 2004, quando entrambe le formazioni giocavano in Lega Pro. Quel match finì 1-0, risultato indicato tra i più probabili che, replicato domenica pomeriggio, pagherebbe 7 volte la scommessa.