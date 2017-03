Arrivati alla 29esima giornata, la lotta per il titolo sembra già quasi archiviata, ma per la rincorsa all’Europa che conta è ancora tutto aperto. In 10 punti ci sono ben sei squadre che possono contendersi la qualificazione in Champions per il prossimo anno. La prima a scendere in campo è l’Inter di Pioli, che domani alle 18:00 fa visita al Torino. I nerazzurri sono in rapida ascesa e, secondo i bookmaker di Stanleybet, partono favoriti (2.00). Ma attenzione ai granata (3.55) che possono trovare forti motivazioni soprattutto nei tanti ex della gara come Benassi, Obi e ovviamente Adem Ljajic. Il pareggio in questa partita è offerto a 3.65.