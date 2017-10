La Roma vuole subito rilanciarsi in classifica dopo il ko con il Napoli, il Torino cerca una vittoria per interrompere un digiuno che dura da tre turni. Nel match di domani pomeriggio sotto la Mole sono le ambizioni dei giallorossi a prevalere secondo i bookmaker, che danno come favorita la squadra di Eusebio Di Francesco: il «2» vale 1,96 su 888sport.it, e nel caso sarebbe la prima vittoria romanista a Torino dal 2013. Si sale a 3,70 per il Toro, la quota più alta è per il pari, dato a 3,75. Stessa media realizzativa per le due squadre, con 14 gol a testa segnati fino a qui. Non tantissimi, ma i precedenti più recenti fanno pensare all'Over: le ultime tre sfide sono finite così, un altro match con almeno 3 gol totali vale 1,48.