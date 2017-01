Ora è ufficiale: in Serie A sono tornati i cannonieri. Fisicamente non se ne erano mai andati, ma negli ultimi anni i numeri 9 non sono mai stati incisivi come nella stagione in corso. In cima alla classifica marcatori ci sono quattro giocatori con almeno 14 reti segnate, qualcosa che alla ventunesima giornata non accadeva dal campionato 2001/02. Icardi (unico a 15), Dzeko, Belotti e Higuain rilevano così la pesante eredità di grandi cannonieri come Hübner, Di Vaio, Vieri, Doni e David Trezeguet.