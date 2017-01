Tutto pronto per le gare delle 15 di questa 20ma giornata di Serie A. Dai campi, ecco tutte le formazioni ufficiali in arrivo in tempo reale, con i cambiamenti e le conferme utili per il fantacalcio. Nel Sassuolo torna titolare Domenico Berardi, schierato nel tridente con Matri e Ricci. Nella Lazio conferma per Luis Alberto, Sarri sceglie ancora Mertens falso nove per il Napoli.